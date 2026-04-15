Valor do abono varia de R$ 136 a R$ 1.621, conforme a quantidade de meses trabalhados - José Cruz/Agência Brasil

Valor do abono varia de R$ 136 a R$ 1.621, conforme a quantidade de meses trabalhadosJosé Cruz/Agência Brasil

Publicado 15/04/2026 10:30

Os trabalhadores nascidos em março e em abril que ganharam até R$ 2.766 com carteira assinada em 2024 recebem nesta quarta-feira, 15, o abono salarial. Neste terceiro lote, serão liberados R$ 5,4 bilhões para cerca de 4,2 milhões de beneficiários. O valor do benefício varia de R$ 136 a R$ 1.621, conforme a quantidade de meses trabalhados em 2024.



O calendário segue de forma escalonada ao longo de 2026, de acordo com o mês de nascimento.



Tem direito ao benefício o trabalhador que:

- está inscrito no Pis/Pasep há pelo menos cinco anos;

- trabalhou com carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2024;

- recebeu remuneração média mensal de até R$ 2.766 no ano-base;

- teve os dados corretamente informados pelo empregador no e-Social.

Instituído pela Lei nº 7.998/90, o abono salarial pode chegar até a um salário mínimo, proporcional ao período trabalhado. Os recursos vêm do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), com a habilitação feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego.



PIS

A Caixa Econômica Federal realiza o pagamento prioritariamente por:



- rédito em conta corrente ou poupança da Caixa;

- depósito em Poupança Social Digital, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.



Quem não tem conta pode sacar:



- com Cartão Social e senha em lotéricas, caixas eletrônicos e correspondentes Caixa Aqui;

- nas agências, com documento oficial com foto;

- sem cartão, por meio de biometria cadastrada.



Pasep

O Banco do Brasil faz o pagamento por:



- crédito em conta bancária;

tansferência via TED ou Pix;

- saque presencial nas agências, para quem não é correntista e não possui chave Pix.

Os trabalhadores podem verificar informações sobre valor, data e habilitação pelos seguintes canais:



- aplicativo Carteira de Trabalho Digital;

- portal Gov.br;

- 7elefone 158 (Ministério do Trabalho);

- aplicativos Caixa Tem e Benefícios Sociais Caixa;

- atendimento Caixa ao Cidadão: 0800-726-0207.

A expectativa é que, este ano, cerca de 22,2 milhões de trabalhadores recebam o abono salarial.