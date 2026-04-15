Os trabalhadores nascidos em março e em abril que ganharam até R$ 2.766 com carteira assinada em 2024 recebem nesta quarta-feira, 15, o abono salarial. Neste terceiro lote, serão liberados R$ 5,4 bilhões para cerca de 4,2 milhões de beneficiários. O valor do benefício varia de R$ 136 a R$ 1.621, conforme a quantidade de meses trabalhados em 2024.
O calendário segue de forma escalonada ao longo de 2026, de acordo com o mês de nascimento.
Tem direito ao benefício o trabalhador que:
- está inscrito no Pis/Pasep há pelo menos cinco anos;
- trabalhou com carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2024;
- recebeu remuneração média mensal de até R$ 2.766 no ano-base;
- teve os dados corretamente informados pelo empregador no e-Social.
Instituído pela Lei nº 7.998/90, o abono salarial pode chegar até a um salário mínimo, proporcional ao período trabalhado. Os recursos vêm do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), com a habilitação feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
PIS
A Caixa Econômica Federal realiza o pagamento prioritariamente por:
- rédito em conta corrente ou poupança da Caixa;
- depósito em Poupança Social Digital, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.
Quem não tem conta pode sacar:
- com Cartão Social e senha em lotéricas, caixas eletrônicos e correspondentes Caixa Aqui;
- nas agências, com documento oficial com foto;
- sem cartão, por meio de biometria cadastrada.
Pasep
O Banco do Brasil faz o pagamento por:
- crédito em conta bancária;
tansferência via TED ou Pix;
- saque presencial nas agências, para quem não é correntista e não possui chave Pix.
Os trabalhadores podem verificar informações sobre valor, data e habilitação pelos seguintes canais:
- aplicativo Carteira de Trabalho Digital;
- portal Gov.br;
- 7elefone 158 (Ministério do Trabalho);
- aplicativos Caixa Tem e Benefícios Sociais Caixa;
- atendimento Caixa ao Cidadão: 0800-726-0207.
A expectativa é que, este ano, cerca de 22,2 milhões de trabalhadores recebam o abono salarial.
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