Preço da gasolina registrou aumento de 6,38%Daniel Castelo Branco/Arquivo O Dia
Gasolina lidera pressões sobre inflação ao consumidor no IGP-10 de abril, afirma FGV
Índice registrou elevação de 0,88%
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