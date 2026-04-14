Pagamento do Bolsa Família é realizado de acordo com o número do NIS - Lyon Santos/MDS

Pagamento do Bolsa Família é realizado de acordo com o número do NISLyon Santos/MDS

Publicado 14/04/2026 18:05

A Caixa inicia nesta quinta-feira, 16, o pagamento do programa Bolsa Família referente ao mês de abril. As famílias que recebem seu benefício pelo Caixa Tem podem movimentar os recursos pelo aplicativo. O pagamento do benefício é realizado de acordo com o calendário, relacionado ao Número de Identificação Social (NIS). Cerca de 18,9 milhões de famílias recebem o benefício.



O pagamento do benefício referente ao mês de abril de 2026 no primeiro dia do calendário, independentemente do número do NIS, para beneficiários de alguns municípios fluminenses em razão de decretos de emergência provocados por condições climáticas.



Confira o calendário regular de pagamentos deste mês:

NIS final 1: quinta-feira, 16;

Final 2: sexta-feira, 17;

Final 3: dia 20;

Final 4: dia 22;

Final 5: dia 23;

Final 6: dia 24;

Final 7: dia 27;

Final 8: dia 28;

Final 9: dia 29;

Final 0: dia 30.