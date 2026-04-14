A Caixa inicia nesta quinta-feira, 16, o pagamento do programa Bolsa Família referente ao mês de abril. As famílias que recebem seu benefício pelo Caixa Tem podem movimentar os recursos pelo aplicativo. O pagamento do benefício é realizado de acordo com o calendário, relacionado ao Número de Identificação Social (NIS). Cerca de 18,9 milhões de famílias recebem o benefício.
O pagamento do benefício referente ao mês de abril de 2026 no primeiro dia do calendário, independentemente do número do NIS, para beneficiários de alguns municípios fluminenses em razão de decretos de emergência provocados por condições climáticas.
Confira o calendário regular de pagamentos deste mês:
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