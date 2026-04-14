IBGE revisou o desempenho do volume de serviços prestados em janeiro ante dezembro - Tânia Rêgo/Agência Brasil

IBGE revisou o desempenho do volume de serviços prestados em janeiro ante dezembroTânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 14/04/2026 10:45 | Atualizado 14/04/2026 14:42

Com a alta de 0,1% no volume de serviços prestados no País em fevereiro ante janeiro, o setor funcionava em patamar 20% superior ao de fevereiro de 2020, antes do agravamento da crise sanitária no País. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Em fevereiro, os transportes operavam 20,0% acima do nível pré-pandemia de covid-19, enquanto os serviços prestados às famílias estavam 6,5% acima do patamar de fevereiro de 2020. Os serviços de informação e comunicação estão 39,2% acima do pré-pandemia, e o segmento de outros serviços está 1,4% acima. Os serviços profissionais e administrativos estão 23,5% acima do patamar de fevereiro de 2020.



O IBGE revisou o desempenho do volume de serviços prestados em janeiro ante dezembro, de uma alta de 0,3% para uma elevação de 0,2%. A taxa de outubro ante setembro passou de aumento de 0,4% para elevação de 0,2%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços e foram divulgados nesta terça, 14.

Segmentos

A alta não altera o cenário para o setor no País Os serviços permanecem impulsionados por segmentos que ganharam ritmo no pós-pandemia, como tecnologia da informação e transporte de carga, avaliou Luiz Carlos Almeida Júnior, analista da Pesquisa Mensal de Serviços, iniciada em janeiro de 2011 pelo IBGE.



"A trajetória de mais longo prazo dos serviços não se altera, (os destaques) são serviços que no pós-pandemia estão dando um pouco mais de ritmo para o setor de serviços como um todo", disse Almeida.



Três das cinco atividades registraram avanços em fevereiro: serviços de informação e comunicação (1,1%), transportes (0,6%) e serviços prestados às famílias (1,4%). Houve quedas nos serviços profissionais, administrativos e complementares (-0,3%) e nos outros serviços (-0,4%).



Enquanto o setor de tecnologia da informação vem com bom desempenho especialmente desde a pandemia, e o transporte de cargas mostra dinamismo puxado pela safra recorde e pelo comércio online. O segmento de transportes só não teve expansão ainda maior por conta do aumento das tarifas aéreas, que levaram o subsetor de transporte aéreo para o território negativo em fevereiro. Quanto aos serviços prestados às famílias, houve ajuda da celebração do carnaval.



"Lembrando que é sempre mais difícil você conseguir manter o crescimento acelerado quando você tem uma base de comparação já muito forte", apontou o pesquisador. "Setores mais dinâmicos costumam andar dessa forma, um mês crescem mais, no outro mês têm uma devolução. Mas, mais no longo prazo, eles mostram mais dinamismo."



Na comparação com fevereiro de 2025, o volume de serviços cresceu 0,5% em fevereiro de 2026, o 23º resultado positivo consecutivo.



O índice de difusão - que mostra o porcentual de serviços com crescimento em relação ao mesmo mês do ano anterior - passou de 48,2% em janeiro para 44,6% em fevereiro.