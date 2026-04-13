Contribuinte pode usar o cartão de crédito para pagar o IPVA 2026 - Divulgação

Contribuinte pode usar o cartão de crédito para pagar o IPVA 2026Divulgação

Publicado 13/04/2026 20:43

Com o término dos vencimentos do IPVA 2026 na quinta-feira, dia 9, a Secretaria de Estado de Fazenda fez um balanço dos pagamentos do tributo. Mais de 1 milhão e 760 mil veículos estão com alguma parcela em aberto no Rio de Janeiro. O número corresponde a pouco mais da metade da frota tributável, de cerca de 3 milhões e 420 mil veículos.

O Pix foi o meio de pagamento preferido. Quase 1,4 milhão de contribuintes optaram pela modalidade em no mínimo uma das parcelas, o que representa 72% do total de 1,9 milhão de veículos com pelo menos uma cota paga.

Quem ainda está com alguma pendência do IPVA pode aproveitar a opção do parcelamento no cartão de crédito, lançada este ano pela Sefaz-RJ em parceria com empresas credenciadas. Para isso, o contribuinte deve acessar a Central de Serviços da Receita Estadual, no Portal da Fazenda e fazer login com a conta Gov.br ou certificado digital. Em seguida, vai buscar o serviço “Pagamento de IPVA via Cartão de Crédito” e clicar em “Acessar serviço”.

Depois, basta informar o Renavam vinculado ao CPF da conta usada na autenticação, selecionar os débitos a serem quitados e autorizar o redirecionamento para o portal da empresa credenciada que realizará a transação. Por fim, é só preencher os dados solicitados e escolher a quantidade de parcelas. Após o pagamento da primeira, o documento de licenciamento é liberado, desde que o dono do veículo esteja em dia com as taxas do Detran.