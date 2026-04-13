Contribuinte pode usar o cartão de crédito para pagar o IPVA 2026Divulgação
Mais de 1,7 milhão de veículos estão com pendências do IPVA no Estado
Ainda é possível pagar de forma parcelada
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