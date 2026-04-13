Alckmin não revelou qual estado ainda não aderiu ao pacote para conter a alta do dieselMarcelo Camargo / Agência Brasil
Apenas um estado ainda não aderiu ao subsídio do diesel, diz Alckmin
Medida integra o pacote para conter a alta dos combustíveis
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