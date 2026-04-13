Identificação foi no bloco C-M-477 do poço exploratório perfurado no Setor SC-AP4 da regiãoDivulgação
Petrobras faz nova descoberta no pré-sal da Bacia de Campos
Poço está localizado a 201 km da costa do estado do Rio
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Faetec abrirá 200 vagas em cursos de qualificação profissional em Paraty
Inscrições começam na próxima quarta-feira (15) e serão feitas presencialmente
Boletim Focus: mercado eleva projeção de inflação e mantém do PIB para 2026
Pesquisa realizada com economistas é divulgada semanalmente pelo Banco Central
Preço do etanol sobe em 11 estados e no Distrito Federal, afirma ANP
Média nacional caiu para R$ 4,69 o litro
Financiamento de veículos cresce 12,8% no trimestre, mostra levantamento
Ao todo foram concedidos créditos na compra de 1,89 milhão de unidades
Smartphone impulsiona e-commerce, mas consumidor corre riscos
Setor deve movimentar R$ 259,8 bilhões em 2026, aponta entidade
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