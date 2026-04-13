Preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,79 o litro, em São PauloDaniel Castelo Branco/ Agência O Dia/ Arquivo
Preço do etanol sobe em 11 estados e no Distrito Federal, afirma ANP
Média nacional caiu para R$ 4,69 o litro
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