Preço médio do litro do diesel caiu R$ 0,02 na semanaFernando Frazão/Agência Brasil
De acordo com levantamento semanal feito pela agência entre domingo, 5, e este sábado, 11, o preço médio cobrado pelos postos ficou em R$ 7,43, redução de R$ 0,02. Na semana anterior, o litro do combustível foi vendido a R$ 7,45.
O litro da gasolina comum foi vendido a R$ 6,77 no mesmo período. Na semana passada, o preço do combustível ficou em R$ 6,78. Já o etanol também teve redução de R$ 0,01 e passou de R$ 4,70 para R$ 4,69, o litro.
Pacote
Entre as principais medidas está a criação de uma subvenção de R$ 1,20 por litro para a importação de diesel, com divisão igual de custos entre União e estados.
Também foi anunciada uma subvenção extra de R$ 0,80 por litro para o diesel produzido no Brasil.
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