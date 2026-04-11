Preço médio do litro do diesel caiu R$ 0,02 na semana - Fernando Frazão/Agência Brasil

Preço médio do litro do diesel caiu R$ 0,02 na semanaFernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 11/04/2026 14:08

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) registrou a primeira queda no preço médio do diesel comum após o começo da guerra entre os Estados Unidos e o Irã, iniciada no dia 28 de fevereiro.



De acordo com levantamento semanal feito pela agência entre domingo, 5, e este sábado, 11, o preço médio cobrado pelos postos ficou em R$ 7,43, redução de R$ 0,02. Na semana anterior, o litro do combustível foi vendido a R$ 7,45.



O litro da gasolina comum foi vendido a R$ 6,77 no mesmo período. Na semana passada, o preço do combustível ficou em R$ 6,78. Já o etanol também teve redução de R$ 0,01 e passou de R$ 4,70 para R$ 4,69, o litro.



Pacote

Na segunda-feira, 6, o governo federal anunciou um pacote de medidas para reduzir os impactos da alta dos combustíveis provocada pela guerra no Oriente Médio.



Entre as principais medidas está a criação de uma subvenção de R$ 1,20 por litro para a importação de diesel, com divisão igual de custos entre União e estados.



Também foi anunciada uma subvenção extra de R$ 0,80 por litro para o diesel produzido no Brasil.