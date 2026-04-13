Consumo mundial de petróleo deverá atingir uma média de 106,5 mbd em 2026, diz OpepSBM/Divulgação
Opep reduz previsão de demanda por petróleo no segundo trimestre
Diminuição leva em conta os efeitos da guerra no Oriente Médio
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