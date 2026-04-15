Vendas do varejo ampliado tiveram, sem ajuste, baixa de 2,2% em fevereiro em comparação com o mesmo mês de 2025Reginaldo Pimenta/ arquivo/ Agência O Dia
O resultado em fevereiro ante janeiro veio abaixo da mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, que apontava para avanço de 0,9%. O intervalo das estimativas ia de 0,1% a 3,3%.
Na comparação com fevereiro de 2025, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 0,2% em igual mês deste ano, resultado também inferior à mediana das projeções, de avanço de 1,2%. Neste caso, o piso era de recuo de 0,3% e o teto de aumento de 4,5%.
No varejo ampliado, cujas vendas subiram 1% em fevereiro ante janeiro, na série com ajuste sazonal, o resultado veio abaixo da mediana das estimativas, de elevação de 1,8%, com intervalo entre queda de 0,1% e alta de 4,4%.
Na comparação com fevereiro de 2025, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado tiveram baixa de 2,2% em fevereiro de 2026. Neste caso, a mediana era de recuo de 0,9%, com intervalo entre -2,2% e +2,5%.
"O desempenho representa o 21º bimestre consecutivo no campo positivo. O último bimestre a contabilizar resultado negativo foi o quarto de 2022 (-2,0%)", apontou o IBGE.
No varejo ampliado - que inclui os segmentos de veículos, material de construção e atacado alimentício -, as vendas recuaram 0,5% no primeiro bimestre de 2026 ante o mesmo período do ano anterior.
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