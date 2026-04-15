Meirelles mencionou que há uma crítica de que a liquidação do Master deveria ter ocorrido antes - Adeleke Anthony Fote / Parceiro / Agência O Dia

Meirelles mencionou que há uma crítica de que a liquidação do Master deveria ter ocorrido antesAdeleke Anthony Fote / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 15/04/2026 14:07

O ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles afirmou nesta quarta-feira, 15, que o caso do Banco de Brasília (BRB) demanda prudência e que o Banco Central está agindo corretamente "É fundamental deixar o BRB trabalhar, juntamente com o governo do Distrito Federal, agora a governadora Celina Leão, buscando recursos não só estatais como também privados, para recapitalizar o BRB", disse, ao deixar evento do Lide, em Brasília.

Meirelles pontuou que a alternativa normal para um banco em crise que não consegue se recapitalizar é a liquidação pelo Banco Central (BC), embora ela deva ser usada sempre em último lugar, mas destacou que o caso tem como particularidade tratar-se de um banco público.

O ex-presidente do BC relembrou a declaração do atual presidente da autoridade monetária, Gabriel Galípolo, em audiência na CPI do Crime Organizado, a respeito de, após uma análise cuidadosa, a equipe do BC ter concluído que não houve negligência ou problema na condução do caso Master na gestão anterior, de Roberto Campos Neto.

Meirelles mencionou que há uma crítica de que a liquidação do Master deveria ter ocorrido antes e também a refutou. "É importante mencionar que, segundo todas as avaliações do Banco Central, não existiam evidências naquela época para efetuar essa liquidação e, portanto, não há razão para culpar o ex-presidente Roberto Campos Neto."