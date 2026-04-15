Nilton David falou que a inflação é uma métricas importantes para subsidiar o trabalho do BCEdilson Rodrigues / Agência Senado
BC decidiu iniciar um processo de calibração, não de afrouxamento, diz diretor
Nilton David destacou que o Brasil cresceu acima das previsões de mercado nos últimos cinco anos
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