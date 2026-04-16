Comerciantes cariocas precisam ter o Termo de Adesão para abertura de lojas nos feriados - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Comerciantes cariocas precisam ter o Termo de Adesão para abertura de lojas nos feriadosReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 16/04/2026 16:26

O comércio do Rio de Janeiro poderá funcionar nos próximos feriados de terça-feira, 21, e quinta-feira, 23, dias de Tiradentes e de São Jorge, respectivamente. O mesmo vale para o feriado de 1º de maio, Dia do Trabalho. A abertura ficará a critério dos lojistas, tanto do comércio de rua como de shoppings. Já nos dias 20, 22 e 24, o funcionamento do comércio será normal.

As lojas devem seguir as regras definidas pela Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) firmada entre o SindilojasRio e o Sindicato dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro (SECRJ), lembrando que, nessas datas, a jornada é limitada a seis horas de trabalho sem prorrogação.

Os estabelecimentos comerciais precisam ter o Termo de Adesão para Trabalho nos Feriados para funcionarem. Este documento, que identifica os funcionários que estarão trabalhando, pode ser emitido no site do SindilojasRio e deve ser homologado pelos dois sindicatos.





Nos feriados, os lojistas que não tiverem o Termo de Adesão estarão sujeitos à multa, em caso de fiscalização. As lojas que funcionarem apenas com os sócios das empresas, ou seja, sem a presença de funcionários, estão isentas de emitir o Termo de Adesão. Até a próxima segunda-feira, 20, para os feriados de Tiradentes e de São Jorge, e a partir de 22 de abril, para o feriado do Dia do Trabalho, o SindilojasRio e o SEC RJ terão plantões de atendimento em suas sedes, agências de serviços e em alguns dos principais shoppings da cidade, para a homologação do Termo. Os lojistas podem consultar os locais e horários desses plantões acessando https://sl1nk.com/sindilojasrio-abertura-feriados Nos feriados, os lojistas que não tiverem o Termo de Adesão estarão sujeitos à multa, em caso de fiscalização. As lojas que funcionarem apenas com os sócios das empresas, ou seja, sem a presença de funcionários, estão isentas de emitir o Termo de Adesão.

Os lojistas podem tirar dúvidas e obter mais informações com o SindilojasRio, pelos tels. 2217-5000 e 2217-5037 ou pelo WhatsApp 98552-1822.