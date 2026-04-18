Ministério do Planejamento e Orçamento lançou o Orçamento Cidadão para que qualquer um compreenda a PLDO 2027Reprodução
O objetivo é que qualquer cidadão – independentemente de seu nível de escolaridade e de sua formação técnica – consiga entender como o uso do dinheiro público será planejado para o próximo ano.
O governo acredita que a compreensão das diretrizes do orçamento pode fortalecer a democracia, por meio do controle social das contas públicas e do cumprimento da meta fiscal para a economia brasileira.
Conteúdo inédito
No lugar de planilhas, o documento conta com infográficos explicativos, glossário de termos técnicos e resumos das principais informações do PLDO 2027.
A versão cidadã do orçamento público guia o leitor por conceitos básicos de orçamento até questões estratégicas do governo federal. O documento inclui:
explicações sobre o funcionamento do ciclo orçamentário e suas principais leis;
descrição das principais funções da LDO;
detalhes sobre as metas fiscais e projeções macroeconômicas para os próximos anos;
regras de transparência, responsabilidade e gestão orçamentária;
informações sobre despesas com pessoal, execução provisória e reservas no orçamento;
apresentação das prioridades e metas do governo para 2027;
passo a passo de como participar da elaboração do PLDO.
Salário mínimo: R$1.717;
Inflação: 3,04%;
PIB real: 2,56%;
Taxa de câmbio R$5,47/dólar;
Juros: 10,55%.
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