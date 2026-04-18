Ministério do Planejamento e Orçamento lançou o Orçamento Cidadão para que qualquer um compreenda a PLDO 2027 - Reprodução

Ministério do Planejamento e Orçamento lançou o Orçamento Cidadão para que qualquer um compreenda a PLDO 2027Reprodução

Publicado 18/04/2026 10:10

O Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) publicou nesta quinta-feira (16) uma versão acessível do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2027. Chamado de "versão cidadã", o documento traduz termos técnicos do orçamento público para uma linguagem mais simples e direta.



O objetivo é que qualquer cidadão – independentemente de seu nível de escolaridade e de sua formação técnica – consiga entender como o uso do dinheiro público será planejado para o próximo ano.



O governo acredita que a compreensão das diretrizes do orçamento pode fortalecer a democracia, por meio do controle social das contas públicas e do cumprimento da meta fiscal para a economia brasileira.



Conteúdo inédito



O Orçamento Cidadão - PLDO 2027 explica como funciona o orçamento federal, quais são as etapas e prazos, além de detalhar metas e prioridades para os recursos disponíveis.



No lugar de planilhas, o documento conta com infográficos explicativos, glossário de termos técnicos e resumos das principais informações do PLDO 2027.



A versão cidadã do orçamento público guia o leitor por conceitos básicos de orçamento até questões estratégicas do governo federal. O documento inclui:



explicações sobre o funcionamento do ciclo orçamentário e suas principais leis;

descrição das principais funções da LDO;

detalhes sobre as metas fiscais e projeções macroeconômicas para os próximos anos;

regras de transparência, responsabilidade e gestão orçamentária;

informações sobre despesas com pessoal, execução provisória e reservas no orçamento;

apresentação das prioridades e metas do governo para 2027;

passo a passo de como participar da elaboração do PLDO.



O instrumento conta ainda com as projeções brasileiras para o próximo ano. São elas:



Salário mínimo: R$1.717;

Inflação: 3,04%;

PIB real: 2,56%;

Taxa de câmbio R$5,47/dólar;

Juros: 10,55%.

