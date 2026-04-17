Cobrança do imposto foi questionada na Justiça por cinco empresas multinacionais de petróleo Divulgação
Justiça libera cobrança de imposto sobre exportação de petróleo
Decisão é do presidente do TRF2, Luiz Paulo da Silva Araújo Filho
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