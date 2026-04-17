Fluxo de turistas no Rio de Janeiro deve aumentar o movimento em bares e restaurantes nos feriados - Divulgação

Fluxo de turistas no Rio de Janeiro deve aumentar o movimento em bares e restaurantes nos feriadosDivulgação

Publicado 17/04/2026 18:11

Os feriados de Tiradentes e São Jorge devem aquecer o consumo no setor de alimentação fora do lar em todo o Estado do Rio. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-RJ), a expectativa é de um crescimento entre 25% e 30% na próxima semana. O diretor executivo da entidade, Higino Viegas, acredita que o movimento em bares e restaurantes será favorecido por uma combinação de fatores. Em primeiro lugar, a previsão de tempo bom no Rio durante a semana inteira. Além disso, o forte crescimento do fluxo de turistas no Estado.



“A nossa expectativa é muito boa. Além dos turistas, os cariocas também poderão desfrutar de dois feriados ao longo da semana, o que contribui para aumentar o movimento em bares e restaurantes”, afirma Higino. A Abrasel-RJ reúne 3.540 afiliados em todo o Estado.



O otimismo do setor encontra respaldo nos dados da economia e do turismo. O Rio de Janeiro foi o estado que mais recebeu turistas internacionais no primeiro trimestre de 2026 e assumiu a liderança nacional em desembarques. Foram 884.535 visitantes de fora do país entre janeiro e março, número que colocou o Estado à frente de São Paulo — com 866.751 chegadas no mesmo período.



O volume representa 23,65% de todo o fluxo internacional recebido pelo Brasil no trimestre. Na comparação com os três primeiros meses de 2025, o avanço do Rio foi de 19%, reforçando o peso do Estado no turismo internacional.

Esse resultado deve-se, em boa parte, ao desempenho de março. No mês passado, o Rio de Janeiro recebeu 284.626 turistas internacionais, ou seja, 17,71% a mais que no mesmo período de 2025, quando 241.812 visitantes desembarcaram em território fluminense. Os dados são da Embratur, do Ministério do Turismo e da Polícia Federal.