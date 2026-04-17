Durigan afirmou que é importante tratar das questões relacionadas à guerra com o Irã - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Durigan afirmou que é importante tratar das questões relacionadas à guerra com o IrãMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 17/04/2026 14:29

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que os bancos centrais do mundo todo podem ser obrigados a rever a posição de cortar juros diante dos efeitos da guerra dos Estados Unidos com o Irã. Segundo ele, o Brasil liderou a conversa sobre como fazer resposta temporária e focada na guerra durante as reuniões de Primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, que ocorreram ao longo desta semana, em Washington, nos EUA.

"O Brasil está em boa posição comparado com países da Ásia e África", disse o ministro brasileiro, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 17.

Durigan afirmou que é importante tratar das questões relacionadas à guerra com o Irã, mas também de assuntos estruturais em agendas globais.

Um dos temas citados por ele foi o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês). "Tivemos boas sinalizações sobre importância do TFFF de Espanha, China e outros países", comentou Durigan.

Venezuela

O ministro da Fazenda destacou a importância da retomada das negociações entre o FMI e o Banco Mundial com a Venezuela e disse que a expectativa é "grande".

"Para a América Latina e o Caribe, é importante que a Venezuela vire a página, se desenvolva, tenha de volta assento e passe a tratar, seja com os bancos de Bretton Woods, seja com outros, como o CAF, como o BID", afirmou ele. "A expectativa é grande para que a Venezuela possa retomar o caminho de desenvolvimento", acrescentou.

A diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, anunciou na quinta-feira, dia 16, que o organismo internacional está agora negociando com o governo da Venezuela, sob a administração da presidente interina Delcy Rodríguez.

O país é membro do Fundo desde dezembro de 1946, mas as conversas foram suspensas em março de 2019 devido a problemas de reconhecimento governamental, de acordo com o FMI.