Show de Shakira promete movimentar os setores de vestuário, calçados, papelarias e souveniresÉrika Martin / Agência O Dia
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