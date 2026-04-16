Show de Shakira promete movimentar os setores de vestuário, calçados, papelarias e souvenires - Érika Martin / Agência O Dia

Show de Shakira promete movimentar os setores de vestuário, calçados, papelarias e souveniresÉrika Martin / Agência O Dia

Publicado 16/04/2026 21:08

O comércio carioca, em particular das zonas Sul e Oeste e do Centro, está animado com o show da cantora colombiana Shakira, que acontece no próximo dia 2 de maio, nas areias de Copacabana. O setor estima um crescimento das vendas de 2%, superior à apresentação de Madonna que ocorreu há dois anos no mesmo local.

Os dados integram a pesquisa do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio), que ouviu comerciantes dos setores de vestuário, calçados, papelarias e souvenires.

De acordo com a prefeitura, é esperado um público de 2,5 milhões de pessoas, superior aos dos shows de Lady Gaga e Madonna, com maior impacto na economia carioca.

Ainda segundo a prefeitura, a movimentação econômica deverá ser 28% superior. Em 2024, com o show de Madonna, o movimento chegou a cerca de R$ 470 milhões; desta vez, com Shakira como estrela do projeto Todos no Rio, poderá bater a casa dos R$ 600 milhões, resultado similar ao do show de Lady Gaga, em 2025. A sondagem revela maior confiança do consumidor e disposição para novos gastos — o que elevará o volume de recursos em circulação na economia carioca.

Para Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio e do SindilojasRio, a expectativa de vendas com o show da Shakira para o comércio carioca é positiva. “É uma grande oportunidade para o setor aumentar as vendas. Por isso, os lojistas devem se preparar para atender essa demanda, aumentando estoque, preparando bem as suas esquipes de vendas, investindo na programação visual das lojas e aproveitando a oportunidade para divulgar promoções e ofertas”, conclui.

Para o comércio, a esperança com vendas maiores devido à atração internacional se soma às expectativas de faturamento com o domingo da semana seguinte, o Dia das Mães, a segunda data mais importante para o comércio e serviços.