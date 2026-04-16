Gás do Povo atende em abril cerca de 15 milhões de lares em todos os municípios brasileiros - Ricardo Stuckert/PR

Gás do Povo atende em abril cerca de 15 milhões de lares em todos os municípios brasileirosRicardo Stuckert/PR

Publicado 16/04/2026 19:03

O Rio de Janeiro tem em abril 1.068.448 famílias atendidas pelo programa Gás do Povo do governo federal. Do total, 1.010.587 famílias, ou 94,6% dos lares contemplados, têm mulheres como responsáveis familiares. Ao todo, mais de 3 milhões de pessoas serão beneficiadas pelo programa no estado neste mês, fruto de um investimento federal superior a R$ 99,5 milhões.

A capital é o município fluminense com mais famílias beneficiadas pelo Gás do Povo em abril: 314.635, a partir de um investimento de mais de R$ 29,3 milhões. Em seguida, aparecem Nova Iguaçu (89.710 famílias e R$ 8,3 milhões), Duque de Caxias (69.325 e R$ 6,4 milhões), São Gonçalo (53.480 e R$ 4,9 milhões) e Belford Roxo (49.859 e R$ 4,6 milhões).

Quadro nacional

O programa Gás do Povo atende, em abril, cerca de 15 milhões de lares em todos os municípios brasileiros, fruto de um aporte de mais de R$ 1,5 bilhão por parte do governo federal. Neste mês, a Caixa iniciou na última sexta-feira, 10, a disponibilização do vale-recarga para cerca de 206 mil famílias, que poderão retirar o gás de cozinha (GLP) diretamente nas revendas credenciadas.



O Nordeste é a região com mais famílias atendidas. São 6,76 milhões de lares contemplados. Em seguida aparecem as regiões Sudeste (4,16 milhões de famílias), Norte (2,04 milhões), Sul (1 milhão) e Centro-Oeste (824,16 mil).



São Paulo é o município brasileiro com mais famílias contempladas pelo programa em abril: 503.983. Na sequência, aparecem Rio de Janeiro (314.635), Fortaleza (218.953), Salvador (213.554), Manaus (198.746) e Brasília (130.898).