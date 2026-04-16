Uma das pautas da reunião do Cade é sobre o uso indevido de conteúdo jornalístico de terceiros pelo GoogleJefferson Rudy/Agência Senado
Primeira sessão do Cade sob novo presidente tem casos do Google, Meta e cartel de combustíveis
Encontro liderado por Diogo Thomson vai ser realizado na próxima quarta-feira (23)
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Ministro diz ser contra socorro do governo federal ao BRB
José Guimarães afirmou que as investigações da PF deverão apontar os verdadeiros responsáveis pelo desvio de bilhões da instituição financeira
Coisas definitivamente não melhoraram desde o Copom de março, diz diretor do BC
Apesar da afirmação, Paulo Picchetti descartou preocupações com recessão econômica
'Não devemos entrar em pânico, mas reconhecer seriedade da situação atual', diz diretora-geral do FMI
Kristalina Georgieva também descreveu que o mundo está acostumado a movimentos rápidos
Projeto Orçamentário prevê déficit das estatais federais de R$ 7,5 bi em 2027
Expectativa é de redução gradual no prejuízo para 2028 e 2029
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