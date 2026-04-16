Kristalina Georgieva participou de dabate sobre economia global nesta quinta-feira - AFP

Kristalina Georgieva participou de dabate sobre economia global nesta quinta-feiraAFP

Publicado 16/04/2026 16:47

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, disse, nesta quinta-feira (16), que é importante reconhecer a gravidade da situação atual, ainda que tenha recomendado para que não haja pânico.

A dirigente descreveu que o mundo está acostumado a movimentos rápidos, mas observou que ainda há áreas que se movem lentamente, citando que o deslocamento de um navio do estreito de Ormuz até o Pacífico demora 40 dias.

Ela também recomendou a adoção de medidas para restringir a demanda como parte do combo para combater os preços mais altos da energia em decorrência da guerra no Oriente Médio.

Comentários de Georgieva foram feitos durante sua participação em debate sobre a economia global organizado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).

Sobre o impacto da inteligência artificial na economia, líder alertou que há vencedores e perdedores do processo e que é preciso dar atenção aos dois lados.