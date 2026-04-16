Kristalina Georgieva participou de dabate sobre economia global nesta quinta-feiraAFP
'Não devemos entrar em pânico, mas reconhecer seriedade da situação atual', diz diretora-geral do FMI
Kristalina Georgieva também descreveu que o mundo está acostumado a movimentos rápidos
'Não devemos entrar em pânico, mas reconhecer seriedade da situação atual', diz diretora-geral do FMI
Kristalina Georgieva também descreveu que o mundo está acostumado a movimentos rápidos
Projeto Orçamentário prevê déficit das estatais federais de R$ 7,5 bi em 2027
Expectativa é de redução gradual no prejuízo para 2028 e 2029
Comércio do Rio pode abrir nos feriados de Tiradentes, São Jorge e 1º de Maio
Funcionamento das lojas ficará a critério dos empresários
Ministro da Fazenda reafirma compromisso com responsabilidade fiscal em reunião do FMI
Durigan destacou metas de superávit primário até 2029 e afirmou que o Brasil busca estabilizar a dívida pública em 2030
Governo define setores que poderão acessar linha de crédito de R$ 15 bilhões
Fundo 'Brasil Soberano' prioriza indústrias que tiveram exportações afetadas por tarifaço e pela guerra no Oriente Médio
Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 52 milhões
Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília