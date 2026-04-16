Financiamento de veículos leves registro alta expressiva no trimestreMarcelo Camargo / Agência Brasil
No acumulado de janeiro a março, os autos leves seguiram na liderança dos financiamentos no Rio de Janeiro, com 62 mil unidades financiadas no primeiro trimestre de 2026, avanço de 9,8% frente às 56,4 mil unidades no mesmo intervalo de 2025. Dentro desse grupo, os veículos 0 km somaram 13,4 mil unidades, alta de 20,4% em relação às 11,1 mil unidades do primeiro trimestre do ano passado, enquanto os usados atingiram 48,5 mil unidades, crescimento de 7,2% ante 45,2 mil unidades.
O segmento de motos teve aumento de 3,2% no trimestre em relação aos três primeiros meses do ano anterior. Foram financiadas 18 mil novas unidades e 10,2 mil usadas, ante 19,1 mil e 8,2 mil, respectivamente.
Entre os veículos pesados, o total financiado no Rio de Janeiro foi de 2,1 mil unidades no primeiro trimestre de 2026, uma redução de 11,6% em relação às 2,4 mil unidades financiadas nos três primeiros meses de 2025.
“O primeiro trimestre mostra uma expansão consistente do crédito para a compra de veículos, e o Rio de Janeiro contribui de forma relevante para o resultado nacional, que registrou alta nas vendas financiadas de veículos no primeiro trimestre de 2026 frente ao mesmo período do ano anterior. O desempenho do estado reforça a trajetória de evolução observada ao longo do último ano e indica um cenário mais favorável para o setor automobilístico, com avanço tanto nos veículos novos quanto nos usados”, afirma Daniel Takatohi, superintendente de Produtos da Trillia.
Dados de março
Na comparação com fevereiro de 2026, o mercado fluminense registrou aumento de 36% no total de financiamentos em março. Os autos leves cresceram 36,8% no mês, as motos avançaram 34,2% e os veículos pesados tiveram alta de 61,8%.
Tabela Auto B3
O acompanhamento mensal da Tabela Auto B3 mostra que, em março, o mercado nacional de veículos registrou um movimento de alta nos preços de transação, após os ajustes observados nos meses anteriores. O comportamento foi distinto entre veículos novos e usados, com maior intensidade de aumento no mercado de 0 km e estabilidade predominante no mercado secundário.
Em março, os veículos 0 km apresentaram alta média de 0,86% nos preços de transação. O avanço foi observado na maioria dos segmentos, com destaque para picapes médias, SUVs, hatchbacks e sedans, além de crossovers e picapes derivadas de automóveis. As picapes compactas se destacaram como exceção, registrando queda mais acentuada no período. O movimento indica recomposição de preços, em um ambiente de menor intensidade promocional e demanda mais equilibrada em alguns segmentos.
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