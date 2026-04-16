Financiamento de veículos leves registro alta expressiva no trimestre - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Financiamento de veículos leves registro alta expressiva no trimestreMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 16/04/2026 18:43

As vendas financiadas de veículos no Rio de Janeiro no primeiro trimestre de 2026 somaram 92,3 mil unidades, alta de 7,1% em relação às 82,2 mil unidades registradas no mesmo período de 2025. O levantamento foi feito com dados da Trillia, nova linha de negócios da B3 dedicada a Dados, Analytics e Inteligência Artificial.



No acumulado de janeiro a março, os autos leves seguiram na liderança dos financiamentos no Rio de Janeiro, com 62 mil unidades financiadas no primeiro trimestre de 2026, avanço de 9,8% frente às 56,4 mil unidades no mesmo intervalo de 2025. Dentro desse grupo, os veículos 0 km somaram 13,4 mil unidades, alta de 20,4% em relação às 11,1 mil unidades do primeiro trimestre do ano passado, enquanto os usados atingiram 48,5 mil unidades, crescimento de 7,2% ante 45,2 mil unidades.



O segmento de motos teve aumento de 3,2% no trimestre em relação aos três primeiros meses do ano anterior. Foram financiadas 18 mil novas unidades e 10,2 mil usadas, ante 19,1 mil e 8,2 mil, respectivamente.



Entre os veículos pesados, o total financiado no Rio de Janeiro foi de 2,1 mil unidades no primeiro trimestre de 2026, uma redução de 11,6% em relação às 2,4 mil unidades financiadas nos três primeiros meses de 2025.



“O primeiro trimestre mostra uma expansão consistente do crédito para a compra de veículos, e o Rio de Janeiro contribui de forma relevante para o resultado nacional, que registrou alta nas vendas financiadas de veículos no primeiro trimestre de 2026 frente ao mesmo período do ano anterior. O desempenho do estado reforça a trajetória de evolução observada ao longo do último ano e indica um cenário mais favorável para o setor automobilístico, com avanço tanto nos veículos novos quanto nos usados”, afirma Daniel Takatohi, superintendente de Produtos da Trillia.



Dados de março

Na visão mensal, as vendas financiadas de veículos no Rio de Janeiro cresceram 31,7% em março na comparação com o mesmo período do ano passado, considerando autos leves, motos e veículos pesados, entre novos e usados. Nos autos leves, o volume avançou 40,2% na comparação anual, enquanto houve expansão de17,1% em relação aos financiamentos de motos e de 10,8% nos pesados.



Na comparação com fevereiro de 2026, o mercado fluminense registrou aumento de 36% no total de financiamentos em março. Os autos leves cresceram 36,8% no mês, as motos avançaram 34,2% e os veículos pesados tiveram alta de 61,8%.



Tabela Auto B3



O acompanhamento mensal da Tabela Auto B3 mostra que, em março, o mercado nacional de veículos registrou um movimento de alta nos preços de transação, após os ajustes observados nos meses anteriores. O comportamento foi distinto entre veículos novos e usados, com maior intensidade de aumento no mercado de 0 km e estabilidade predominante no mercado secundário.



Em março, os veículos 0 km apresentaram alta média de 0,86% nos preços de transação. O avanço foi observado na maioria dos segmentos, com destaque para picapes médias, SUVs, hatchbacks e sedans, além de crossovers e picapes derivadas de automóveis. As picapes compactas se destacaram como exceção, registrando queda mais acentuada no período. O movimento indica recomposição de preços, em um ambiente de menor intensidade promocional e demanda mais equilibrada em alguns segmentos.