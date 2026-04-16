Ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa foi preso pelo recebimento de propina de Daniel VorcaroLúcio Bernardo Jr/Agência Brasília
STF: julgamento sobre prisão de ex-presidente do BRB começa na quarta-feira
Votação ocorrerá em sessão virtual e ficará aberta até sexta-feira
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