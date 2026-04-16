Hugo Motta acredita que medida gera um forte impacto fiscal, mas também gera empregos e rendaFabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Hugo Motta: determinei criação de comissão especial sobre aumento do limite do MEI
Proposta em andamento na Câmara determina o teto de R$ 130 mil de faturamento de microempreendedores
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