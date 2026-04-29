Nova regra do INSS impede que pedidos idênticos sejam registrados no sistemaJosé Cruz/Agência Brasil
O objetivo da iniciativa é agilizar as análises e tornar mais eficiente o atendimento à população. A regra busca evitar a multiplicidade de pedidos idênticos — uma prática que gera retrabalho administrativo e impacta negativamente o tempo de análise de todos os requerimentos.
Com a mudança, a expectativa é que mais cidadãos tenham os pedidos analisados com maior rapidez, especialmente aqueles que estão ingressando pela primeira vez no sistema. A iniciativa também fortalece o processo administrativo, por facilitar o direcionamento dos esforços do INSS.
O INSS identificou uma ineficiência no esforço institucional de ampliar a capacidade de análise pelo volume crescente de requerimentos duplicados.
Dados internos indicam que 41,41% dos pedidos são apresentados novamente pelo mesmo requerente entre 1 e 30 dias após a conclusão do primeiro processo, enquanto 22,47% voltam a ser protocolados entre 91 e 180 dias. Em algumas categorias, como o salário-maternidade urbano, a taxa de reincidência no mesmo dia chega a 8,45%.
Essa prática de abertura sucessiva de novos processos para o mesmo CPF gera múltiplos protocolos para a mesma demanda e sobrecarrega o sistema, em detrimento de segurados que ainda aguardam a primeira análise de seus pedidos.
Com nova regra, o INSS busca promover maior equidade no atendimento e contribuir para a redução do tempo de espera na concessão de benefícios.
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