Cenário reforça um otimismo moderado no setor de alimentação fora do lar - Divulgação

Cenário reforça um otimismo moderado no setor de alimentação fora do larDivulgação

Publicado 05/05/2026 11:16

Entre os bares e restaurantes do Estado do Rio, a expectativa para o Dia das Mães, celebrado no próximo domingo (10), é de aumento nas vendas, com projeções que chegam a até 50% de alta no faturamento. Levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-RJ) mostra que 26% dos estabelecimentos estimam crescimento de até 5%, 21% entre 6% e 10% e 12% entre 11% e 20%, enquanto 10% esperam resultados superiores a esse patamar.

O cenário reforça um otimismo moderado no setor de alimentação fora do lar. Segundo a pesquisa, realizada entre os dias 16 e 23 de abril, 76% das empresas consultadas acreditam que vão faturar mais no domingo, 10 de maio, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Por outro lado, 15% dos empresários preveem estabilidade nas receitas e 6% apontam possibilidade de queda. Outros 3% não estavam em operação no Dia das Mães de 2025. Apesar da expectativa positiva para a data, os dados revelam um contexto financeiro ainda delicado para o setor. Apenas 28% das empresas operaram com lucro em março, enquanto 41% registraram estabilidade e 29% tiveram prejuízo.

Em relação ao faturamento mensal, 58% dos negócios reportaram crescimento em março frente a fevereiro, enquanto 10% mantiveram estabilidade e 30% registraram queda.

A pesquisa também destaca desafios relacionados à inflação: 42% dos estabelecimentos não conseguiram reajustar preços nos últimos 12 meses. Entre os que reajustaram, 52% o fizeram em linha ou abaixo da inflação, e apenas 6% aplicaram aumentos acima desse índice.

O endividamento segue como ponto de atenção: 36% das empresas possuem pagamentos em atraso, com destaque para impostos federais (61%), tributos estaduais (50%) e dívidas com fornecedores (32%). Para o presidente da Abrasel-RJ, Maurício Costa, o Dia das Mães representa uma oportunidade importante para recuperação do setor:

“É uma das datas mais relevantes para bares e restaurantes, com um potencial aumento do fluxo de clientes e, consequentemente, do faturamento. A expectativa de crescimento é positiva, mas o cenário ainda exige cautela. Muitos empresários enfrentam dificuldades para equilibrar custos, especialmente diante da inflação e do endividamento acumulado. Ainda assim, o setor está mobilizado para oferecer boas experiências e aproveitar ao máximo a data”, afirma.