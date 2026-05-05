Entidades fazem alerta sobre redistribuição de royalties do petróleo no Rio de Janeiro Divulgação/Petrobrás
AGU faz pedido ao Supremo para manter distribuição atual dos royalties do petróleo
Órgão sustenta que a Constituição concede aos estados e municípios produtores direito à participação nos resultados da exploração de petróleo e gás natural
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