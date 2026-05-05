Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) oferece créditos mais baratos aos produtores - Tomaz Silva / Agência

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) oferece créditos mais baratos aos produtoresTomaz Silva / Agência

Publicado 05/05/2026 18:12

O governo federal publicou o Decreto 12.956, que trata do novo Desenrola Rural, programa para renegociação de dívidas voltado a agricultores familiares, que prevê descontos para liquidação de dívidas provenientes no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

O Decreto está publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), que circula nesta terça-feira (5).

O novo Desenrola Rural foi anunciado nesta segunda-feira, 4, pelo governo federal. O pedido de renegociação das dívidas poderá ser feito pelos agricultores até o dia 20 de dezembro de 2026. A primeira edição do Desenrola, de fevereiro a dezembro de 2025, alcançou R$ 23 bilhões em renegociações de dívidas, atendendo a 507 mil agricultores. A expectativa do governo é de que agora o programa poderá chegar a mais 800 mil agricultores, alcançando ao todo 1,3 milhão de produtores.