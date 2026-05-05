Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) oferece créditos mais baratos aos produtoresTomaz Silva / Agência
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