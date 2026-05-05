Shakira levou 2 milhões de pessoas às areias da praia mais famosa do Brasil - AFP

Shakira levou 2 milhões de pessoas às areias da praia mais famosa do BrasilAFP

Publicado 05/05/2026 11:55

O fim de semana do show da cantora Shakira no Rio de Janeiro não se traduziu em avanço no faturamento do comércio local. Dados do Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) mostram que o varejo na capital fluminense registrou queda de 6,3% no período de 30 de abril a 3 de maio de 2026, na comparação com os dias equivalentes de 2025. No ano passado, no mesmo feriado, foi realizado o mega show da cantora Lady Gaga, que quebrou recorde de público com mais de 2,2 milhões de pessoas em Copacabana.



A cantora colombiana, entretanto, levou 2 milhões de pessoas às areias da praia mais famosa do Brasil. Apesar de o número também ser expressivo, a movimentação menor de turistas foi sentida no resultado do comércio local.

A retração foi disseminada entre os principais setores analisados. O segmento de Alimentação — Bares e Restaurantes recuou 10,4%, enquanto Turismo e Transporte apresentou queda de 4,1%. Também houve desempenho negativo em Vestuário e Artigos Esportivos (-10,4%), Super e Hipermercados (-10,2%) e no Varejo Alimentício Especializado (-2,7%).

“É uma queda em comparação com o fim de semana em que uma multidão ainda maior foi assistir à Lady Gaga em 2025 e quebrou recordes mundiais. Então, estamos falando em uma retração, mas numa base de comparação muito alta”, afirma Carlos Alves, vice-presidente de Negócios da Cielo.

“Além disso, a cantora Shakira faz shows recorrentemente no Brasil há mais de três décadas e, hoje em dia, existe uma oferta maior de shows internacionais no país, o que tende a distribuir esse fluxo ao longo do tempo, o que pode reduzir a concentração de gastos em um único fim de semana", acrescentou.



O setor em que o impacto foi mais positivo é o de Turismo e Transporte. Nele, é possível ver a comparação com um fim de semana sem shows internacionais na cidade. Considerando o histórico desde 2023, o segmento permanece em nível elevado, ainda que abaixo do pico registrado em 2025, durante as apresentações da cantora Lady Gaga.

Os daados indicam que, em comparação ao período-base, houve crescimento de 12,1% no fim de semana do show de Madonna, avanço de 24,3% durante as apresentações de Lady Gaga — o maior pico — e alta de 19,2% no período do show de Shakira.

"O resultado ocorre em um contexto de maior frequência de grandes turnês internacionais no país. Enquanto a cantora já passou pelo Brasil com quatro turnês diferentes e Lady Gaga fez três apresentações, a turnê de Shakira já ultrapassa os 40 shows por aqui. Isso sem contar as pequenas apresentações antes de estourar o seu primeiro sucesso internacional, Estou aqui. Esse aumento na oferta de eventos pode diluir o impacto econômico em cada praça, com menor concentração de turistas e redução do efeito indireto sobre o comércio local.