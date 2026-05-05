Preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,06 o litro, em São PauloDaniel Castelo Branco/ Agência O Dia/ Arquivo
Preço do etanol cai em 22 estados e no Distrito Federal, diz ANP
Média nacional recuou 2,15%, para R$ 4,56 o litro
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