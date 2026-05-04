Quatro lotes foram vendidos em leilão da AnatelDivulgação/Anatel
Leilão de frequência da Anatel movimenta R$ 23 milhões em outorgas
Lotes vendidos são voltados à prestação de serviços de telefonia móvel
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BC define regras para nova modalidade de crédito com juros reduzidos
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Entidades manifestam 'grande preocupação' com suspensão do consignado do INSS pelo TCU
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Programa permite regularizar dívidas de crédito, Fies e cheque especial, com juros de até 1,99%
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Boletim Focus: mercado eleva projeção de inflação e mantém do PIB para 2026
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