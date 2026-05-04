Sondagem mostrou também que 75% irão realizar compras de forma presencial Reginaldo Pimenta/ arquivo Agência O Dia
A sondagem mostrou também que 75% irão realizar compras de forma presencial, seja em shoppings, seja nas lojas de rua. O cartão de crédito será o meio de pagamento utilizado por 55%, seguido pelo cartão de débito (15%), PIX (15%), dinheiro (5%) e 10% utilizaram crediário e cartão da loja.
Para Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio e SindilojasRio, a pesquisa mostra que a disposição do consumidor para fazer compras está relacionada com o recebimento do salário no começo do mês.
Ele ainda ressaltou que o momento é de muita expectativa para o setor, considerando que o faturamento do Dia das Mães corresponde ao Natal do primeiro semestre, ainda que o cenário possa sugerir restrições financeiras, por causa do endividamento das famílias.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.