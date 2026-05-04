Sondagem mostrou também que 75% irão realizar compras de forma presencial - Reginaldo Pimenta/ arquivo Agência O Dia

Sondagem mostrou também que 75% irão realizar compras de forma presencial Reginaldo Pimenta/ arquivo Agência O Dia

Publicado 04/05/2026 10:57 | Atualizado 04/05/2026 12:51

Uma pesquisa do Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e do Sindicato dos Lojistas do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio), realizada com 250 consumidores da capital fluminense, revelou que 65% dos entrevistados deixarão para comprar o presente do Dia das Mães na semana que antecede 10 de maio, no próximo domingo.



A sondagem mostrou também que 75% irão realizar compras de forma presencial, seja em shoppings, seja nas lojas de rua. O cartão de crédito será o meio de pagamento utilizado por 55%, seguido pelo cartão de débito (15%), PIX (15%), dinheiro (5%) e 10% utilizaram crediário e cartão da loja.



Para Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio e SindilojasRio, a pesquisa mostra que a disposição do consumidor para fazer compras está relacionada com o recebimento do salário no começo do mês.

"Temos acompanhado que diante da pressão da inflação, a decisão dos consumidores para fazer compra na última semana está associada com as disponibilidades de recursos. Outro dado importante é que, além do período de recebimento do salário, os consumidores podem estar esperando boas ofertas e promoções, comprando mais produtos", diz Aldo.



Ele ainda ressaltou que o momento é de muita expectativa para o setor, considerando que o faturamento do Dia das Mães corresponde ao Natal do primeiro semestre, ainda que o cenário possa sugerir restrições financeiras, por causa do endividamento das famílias.