Intenção de Consumo cresce 1,2% em abril - Arquivo / Valter Campanato / Agência Brasil

Intenção de Consumo cresce 1,2% em abrilArquivo / Valter Campanato / Agência Brasil

Publicado 05/05/2026 12:08

Os brasileiros ficaram mais propensos às compras em abril, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) cresceu 1,2% em relação a março, já descontadas as influências sazonais.



O resultado representou o sexto avanço consecutivo, subindo ao patamar de 104,5 pontos. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, a intenção de consumo avançou 3,1% em abril de 2026.



Na passagem de março para abril, houve crescimento em todos os sete componentes da Intenção de Consumo das Famílias (ICF): emprego atual, alta de 0,8%, para 125,7 pontos; renda atual, 1,3%, para 123,8 pontos; nível de consumo atual, 0,3%, para 91,6 pontos; perspectiva profissional, 2,0%, para 108,3 pontos; perspectiva de consumo, 0,8%, para 106,2 pontos; acesso ao crédito, 1,2%, para 101,9 pontos; e momento para aquisição de bens de consumo duráveis, 2,5%, para 74,0 pontos.



Segundo a CNC, o destaque da pesquisa de abril foi a melhora na avaliação sobre o momento para a compra de bens de consumo duráveis, sustentando o "movimento de recuperação observado nos últimos meses, após um período prolongado de retração ao longo de 2025, fortemente impactado pelo nível elevado da taxa de juros".



"Ainda que o indicador permaneça em nível pessimista (74,0 pontos), a sequência de avanços sugere melhora gradual da percepção das famílias, em um contexto de menor pressão inflacionária sobre bens duráveis. Esse movimento tem sido favorecido pela dinâmica mais benigna dos preços dos bens duráveis", justificou a CNC.

"Além disso, a apreciação cambial tem contribuído para reduzir os custos de bens comercializáveis, especialmente aquelas com maior conteúdo importado. Esse conjunto de fatores tem contribuído para melhora da avaliação do momento de aquisição de bens duráveis."



Quanto às faixas de renda, no grupo com renda mensal abaixo de 10 salários mínimos, o ICF subiu 1,3% em relação a março, para 102,2 pontos. Entre as famílias com renda superior a 10 salários mínimos, o ICF expandiu 1,2%, para 116,6 pontos.