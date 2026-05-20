Pedido de recuperação judicial busca reestruturar o passivo da EstrelaDivulgação
Fabricante de brinquedos Estrela entra com pedido de recuperação judicial
Empresa alega que decisão decorre das mudanças no comportamento de consumo, com maior competição de alternativas digitais
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Com adicionais, valor médio do benefício está em R$ 678,01
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