Grupo defende a importância de um BC "independente, fortalecido e competente"Marcello Casal Jr / Agência Brasil
Associações do setor financeiro divulgam nota em apoio a Galípolo e autonomia do BC
Texto cita 'urgente necessidade' de reforço orçamentário e funcionários
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Dólar cai com sinais positivos sobre guerra, mas permanece na casa de R$ 5,00
Notícias sobre aumento do fluxo de navios em Ormuz e declarações de Trump sinalizando avanço nas negociações com o Irã derrubaram as cotações do petróleo
FecomercioSP: Belo Horizonte é a capital mais inadimplente do país; João Pessoa deve menos
No começo deste ano, seis em cada dez famílias da cidade mineira tinham uma conta vencida
Entenda o que pode ou não ser deduzido como despesa médica no IR
A lista do que é aceito pela Receita Federal ainda é restrita
Ministro teme impacto de redução do INSS Patronal na Previdência
Empresários querem compensar possível fim da escala 6x1
Congresso busca compensar varejo nacional e atenuar efeitos do fim da 'taxa das blusinhas'
Maioria das 112 propostas de alteração partiu de parlamentares de oposição
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