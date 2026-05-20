Programa beneficia motoristas de aplicativos, taxistas e cooperativas de táxiRovena Rosa/Agência Brasil
A Medida Provisória nº 1.359, publicada nesta terça-feira, 19, destina recursos da União para a criação de linhas de financiamento com taxas de juros mais baixas do que as praticadas no mercado.
A iniciativa tem como público-alvo motoristas de transporte remunerado privado individual, taxistas e cooperativas de táxi, com o objetivo de viabilizar a aquisição de veículos automotores novos que atendam a critérios de sustentabilidade ambiental, social e econômica.
As condições dos financiamentos, como taxas de juros, prazos e carência, serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Cada beneficiário poderá contratar financiamento para apenas um veículo. No caso das cooperativas, o limite será de um automóvel por cooperado.
Condições
O programa prevê condições mais vantajosas em comparação ao mercado tradicional de crédito para veículos. Entre os principais parâmetros divulgados estão:
- Financiamento de carros novos de até R$ 150 mil
- Prazos que podem chegar a até 72 mese
- Possibilidade de período de carência
- Juros abaixo das taxas praticadas no mercado
A medida também abre a possibilidade de condições diferenciadas para mulheres, com taxas menores e prazos mais favoráveis, além da inclusão de itens de segurança no financiamento.
Adesão
Para motoristas de aplicativo, a confirmação do cumprimento dos critérios será feita pelas próprias plataformas. No caso dos taxistas, a validação ocorrerá com base em dados da Receita Federal.
Após a solicitação, o interessado deverá receber uma resposta informando se atende aos requisitos do programa. Em caso positivo, poderá procurar uma instituição financeira habilitada para contratar o financiamento.
Prazo e regras adicionais
Crédito para motoristas e taxistas
- Até R$ 30 bilhões
- Carros de até R$ 150 mil
- Juros abaixo do mercado
- Prazo de até 72 meses
- Motoristas de app (12 meses + 100 corridas)
- Taxistas com licença ativa
- Cooperativas de táxi
- 1 veículo por beneficiário
- Carro deve ser novo
- Modelos sustentáveis
2. Autorizar o uso de dados: consentimento para verificação automática de elegibilidade;
3. Aguardar análise: a resposta sobre enquadramento no programa é enviada ao usuário;
4. Escolher o veículo: carro deve ser novo, dentro do limite e das regras do programa;
5. Procurar banco credenciado: financiamento é contratado junto a instituição financeira;
6. Finalizar o contrato: após aprovação do crédito, o veículo pode ser adquirido.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.