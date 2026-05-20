Atualmente, 66 frigoríficos brasileiros são aptos a exportar carne bovina para a China - Divulgação

Atualmente, 66 frigoríficos brasileiros são aptos a exportar carne bovina para a ChinaDivulgação

Publicado 20/05/2026 11:06

A China retirou a suspensão sobre três frigoríficos brasileiros aptos a exportar carne bovina ao país asiático, informou o Ministério da Agricultura, em nota. O anúncio foi feito durante reunião do ministro da Agricultura, André de Paula, com a ministra da Administração-Geral das Alfândegas da China (GACC), Sun Meijun, e sua equipe em Pequim.

O encontro foi realizado na terça-feira (19), segundo a pasta. As autoridades sanitárias chinesas também anunciaram o início no próximo mês da certificação eletrônica para produtos cárneos.

Os frigoríficos reabilitados estavam suspensos dos embarques à China desde março de 2025. São eles: Frisa Frigorífico Rio Doce, de Nanuque (MG,SIF 2051), Bon-Mart Frigorífico, de Presidente Prudente (SP, SIF 2121) e JBS S/A, de Mozarlândia (GO, SIF 4507)

A lista consta na plataforma de Registro de Empresas de Importação de Alimentos da China (Cifer, na sigla em inglês) da Administração Geral de Alfândegas da China (GACC), consultada pela reportagem, com data de retomada das importações de 19 de maio.

Atualmente, 66 frigoríficos brasileiros são aptos a exportar carne bovina para a China, segundo dados públicos da GACC, responsável pelas liberações.

Abiec

A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) divulgou comunicado no qual celebrou a decisão das autoridades chinesas de retomarem as habilitações das três plantas frigoríficas brasileiras que estavam temporariamente suspensas desde março de 2025.

"A medida representa uma importante conquista para o setor e reforça a confiança da China no sistema sanitário brasileiro e na qualidade da carne bovina produzida no Brasil", disse a Abiec no comunicado.

Segundo a associação, a reversão da suspensão é resultado direto do trabalho conduzido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, que atuou de forma intensa junto às autoridades chinesas nos últimos meses. O ministro da Agricultura, André de Paula, as equipes técnicas do ministério e o governo brasileiro promoveram nos últimos dias negociações diretas em Pequim, fundamentais para o restabelecimento das operações das unidades brasileiras, acrescentou.

"A retomada das exportações dessas plantas reforça a solidez da relação comercial entre Brasil e China e demonstra a capacidade de diálogo, articulação e resposta técnica construída pelo Brasil com o principal destino da carne bovina brasileira no mercado internacional", destacou a associação.