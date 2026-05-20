A inflação aumentou 0,92% no último mês para as famílias com renda de até R$ 2.299,82Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Inflação tem alta para famílias de baixa renda em abril, diz Ipea
Demais estratos econômicos tiveram desaceleração da taxa no mês
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