GNV cairá 6,3% no Rio e 6,4% no interior do Estado - Divulgação

GNV cairá 6,3% no Rio e 6,4% no interior do Estado Divulgação

Publicado 29/05/2026 07:40





A redução para clientes da Região Metropolitana (Ceg) será de -6,3% para postos de GNV, -2,3% para o segmento residencial (7m³/mês), -2,3% para o comercial (400 m³/mês) e de -5,9% para as indústrias (3Mm³/mês). A redução das tarifas de gás natural no estado do Rio de Janeiro entrará em vigor na próxima segunda-feira (1º). A medida havia sido anunciada pelo governo estadual em 16 de maio. Mais de 1,1 milhão de consumidores residenciais, comerciais e industriais, além de motoristas de carros equipados com gás natural veicular (GNV), serão beneficiados com a decisão.A redução para clientes da Região Metropolitana (Ceg) será de -6,3% para postos de GNV, -2,3% para o segmento residencial (7m³/mês), -2,3% para o comercial (400 m³/mês) e de -5,9% para as indústrias (3Mm³/mês).

Já os consumidores que moram no interior do Estado (Ceg Rio) terão redução de -6,4% para postos de GNV, -2,9% para o segmento residencial (7m³/mês), -3,4% para o comercial (400 m³/mês) e de -6,1% para as indústrias (3Mm³/mês).



A decisão é resultado do acordo entre a concessionária Naturgy e Petrobras, com o aval da Secretaria estadual de Energia e Economia do Mar (Seenemar) e da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa).

O Rio é líder no GNV no país, com aproximadamente 1,7 milhão de veículos e mais de 700 postos instalados. A economia do combustível em relação ao etanol e à gasolina pode chegar a até 60%.