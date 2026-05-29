Setor público consolidado tem superávit primário de R$ 31,248 bi no acumulado de janeiro a abril, diz Banco Central - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Setor público consolidado tem superávit primário de R$ 31,248 bi no acumulado de janeiro a abril, diz Banco CentralMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 29/05/2026 09:12 | Atualizado 29/05/2026 09:50

O setor público consolidado (governo central, Estados, municípios e estatais, à exceção de Petrobras e Eletrobras) teve superávit primário de R$ 24,624 bilhões em abril, após déficit de R$ 80,676 bilhões em março, informou o Banco Central (BC) nesta sexta-feira, 29. Em abril de 2025, o resultado foi superavitário em R$ 14,150 bilhões.



O superávit foi maior do que o previsto pela mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de R$ 23,200 bilhões. As estimativas, todas positivas, iam de R$ 18,000 bilhões a R$ 26,000 bilhões.



O resultado foi o maior superávit para o mês desde abril de 2022, quando havia somado R$ 38,876 bilhões.



Em abril de 2026, o governo central (Tesouro Nacional, BC e INSS) teve superávit primário de R$ 26,075 bilhões, segundo a metodologia da autoridade monetária. Estados e municípios tiveram superávit de R$ 329 milhões. As empresas estatais tiveram déficit de R$ 1,781 bilhões.



Isoladamente, os Estados tiveram déficit de R$ 1,091 bilhão, e os municípios, superávit de R$ 1,420 bilhão.



Acumulado

O setor público consolidado tem superávit primário de R$ 31,248 bilhões no acumulado de janeiro a abril de 2026, informou o Banco Central. O montante equivale a 0,72% do Produto Interno Bruto (PIB).



O resultado reflete um superávit primário de R$ 9,030 bilhões nas contas do governo central, o equivalente a 0,21% do PIB, somando a um superávit de R$ 29,905 bilhões nos governos regionais (0,68% do PIB). As empresas estatais têm déficit acumulado de R$ 7,687 bilhões, ou 0,18% do PIB.



Isoladamente, os Estados têm superávit de R$ 21,010 bilhões no acumulado de janeiro a abril (0,48% do PIB), e os municípios, saldo positivo de R$ 8,896 bilhões (0,20% do PIB).

Déficit nominal do setor público soma R$ 60,139 bilhões

O setor público consolidado teve déficit nominal de R$ 60,139 bilhões em abril, após um déficit de R$ 199,539 bilhões em março. Em abril de 2025, o resultado nominal havia sido negativo em R$ 69,638 bilhões.



O déficit nominal do setor público atingiu R$ 320,205 bilhões, ou 7,33% do Produto Interno Bruto (PIB), no acumulado do ano. Em 12 meses, o déficit soma R$ 1,222 trilhão, ou 9,41% do PIB.



O resultado nominal representa a diferença entre receitas e despesas do setor público, contando o pagamento dos juros da dívida pública.



O governo central teve déficit nominal de R$ 50,092 bilhões no mês passado. Os governos regionais tiveram saldo negativo de R$ 7,638 bilhões, enquanto as empresas estatais tiveram déficit nominal de R$ 2,410 bilhão.