Setor público consolidado tem superávit primário de R$ 31,248 bi no acumulado de janeiro a abril, diz Banco CentralMarcello Casal Jr/Agência Brasil
O superávit foi maior do que o previsto pela mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de R$ 23,200 bilhões. As estimativas, todas positivas, iam de R$ 18,000 bilhões a R$ 26,000 bilhões.
O resultado foi o maior superávit para o mês desde abril de 2022, quando havia somado R$ 38,876 bilhões.
Em abril de 2026, o governo central (Tesouro Nacional, BC e INSS) teve superávit primário de R$ 26,075 bilhões, segundo a metodologia da autoridade monetária. Estados e municípios tiveram superávit de R$ 329 milhões. As empresas estatais tiveram déficit de R$ 1,781 bilhões.
Isoladamente, os Estados tiveram déficit de R$ 1,091 bilhão, e os municípios, superávit de R$ 1,420 bilhão.
Acumulado
O resultado reflete um superávit primário de R$ 9,030 bilhões nas contas do governo central, o equivalente a 0,21% do PIB, somando a um superávit de R$ 29,905 bilhões nos governos regionais (0,68% do PIB). As empresas estatais têm déficit acumulado de R$ 7,687 bilhões, ou 0,18% do PIB.
Isoladamente, os Estados têm superávit de R$ 21,010 bilhões no acumulado de janeiro a abril (0,48% do PIB), e os municípios, saldo positivo de R$ 8,896 bilhões (0,20% do PIB).
O déficit nominal do setor público atingiu R$ 320,205 bilhões, ou 7,33% do Produto Interno Bruto (PIB), no acumulado do ano. Em 12 meses, o déficit soma R$ 1,222 trilhão, ou 9,41% do PIB.
O resultado nominal representa a diferença entre receitas e despesas do setor público, contando o pagamento dos juros da dívida pública.
O governo central teve déficit nominal de R$ 50,092 bilhões no mês passado. Os governos regionais tiveram saldo negativo de R$ 7,638 bilhões, enquanto as empresas estatais tiveram déficit nominal de R$ 2,410 bilhão.
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