Ainda não há avaliação de mérito, no TCU, sobre a questãoReprodução / Internet
Área técnica do TCU analisa transferência de 'dinheiro esquecido' para programa Desenrola
De acordo com o Banco Central, cerca de R$ 8,1 bilhões foram deixados em contas bancárias
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