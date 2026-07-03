Botijão de gás de 13 quilos chegou a custar R$ 161 no Rio Grande do SulDivulgação / Polícia Civil
ANP: Preço médio do gás de cozinha sobe 0,5%, para R$ 114,66
Gasolina e diesel registraram quedas de 0,1% e 0,4%, respectivamente
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