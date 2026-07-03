Botijão de gás de 13 quilos chegou a custar R$ 161 no Rio Grande do Sul - Divulgação / Polícia Civil

Botijão de gás de 13 quilos chegou a custar R$ 161 no Rio Grande do SulDivulgação / Polícia Civil

Publicado 03/07/2026 17:59

O preço médio do gás de cozinha subiu 0,5% esta semana contra a semana anterior, para R$ 114,66 o botijão de 13 quilos de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), chegando a custar R$ 161 em Uruguaiana (RS), segundo o Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Já os preços médios do diesel e da gasolina voltaram a registrar ligeiras quedas, de 0,4% e 0,1%, respectivamente.

A gasolina fechou a semana de 28 de junho a 4 de julho com preço médio de R$ 6,61 o litro, mas chegou ao preço máximo de R$ 9,79 no Guarujá, mesmo preço e município onde a ANP identificou o diesel S-10 mais caro. Na média, o diesel S-10 registrou preço de R$ 7,02.