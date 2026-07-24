Ppreço médio da gasolina caiu para R$ 6,55 o litro - Agência Brasil

Ppreço médio da gasolina caiu para R$ 6,55 o litro Agência Brasil

Publicado 24/07/2026 16:42 | Atualizado 24/07/2026 16:44

gasolina liderou a queda dos combustíveis fósseis nos postos de abastecimento esta semana em relação à semana anterior, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O preço médio da gasolina recuou 0,45% e do gás de cozinha caiu 0,12%, enquanto o preço médio do diesel S-10 subiu 0,14%, após semanas em queda.

O preço do diesel vem sendo pressionado no mercado internacional e levou a Acelen, controladora da Refinaria de Mataripe, a aumentar o combustível para as distribuidoras em mais de 8% esta semana. A unidade é responsável por 14% do abastecimento do País. O preço das importações de diesel também vem subindo, depois que a Rússia proibiu as exportações do produto, restringindo a oferta global.

Já o preço médio da gasolina caiu para R$ 6,55 o litro e do botijão de 13 quilos do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de cozinha, registrou valor médio de R$ 114,34 por unidade.

No acumulado de julho, porém, todos os preços dos combustíveis fósseis apresentaram baixa na pesquisa da ANP desta semana. O preço da gasolina caiu 0,90%, o do gás de cozinha recuou 0,27% e do diesel S-10 teve a maior queda, de 0,99%.