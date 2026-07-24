Ppreço médio da gasolina caiu para R$ 6,55 o litro Agência Brasil
Gasolina lidera queda e diesel volta a subir com pressão externa
Preços dos combustíveis fósseis apresentaram baixa segundo novo levantamento da ANP
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Tarifa de 37,5% atingirá quase 4 mil produtos brasileiros, estima CNI
Quase metade das exportações aos EUA estão sob alguma sobretaxa
Governo desbloqueia R$ 5,7 bi do Orçamento de 2026
Liberações por órgãos serão detalhadas até o próximo dia 30
Durigan diz que governo vai conter gastos obrigatórios após eleição
Ministro destacou a atuação da Fazenda para frear o avanço das chamadas 'pautas bomba' no Congresso Nacional
Beneficiários com NIS de final 5 recebem Bolsa Família de julho
Valor médio neste mês está em R$ 679,19
Receita libera consulta ao terceiro lote de restituição do IR 2026
Cerca de 2,7 milhões de contribuintes receberão R$ 4,6 bi