Rio inicia novembro com mais de 6.200 vagas de empregos e estágiosCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 06/11/2023 17:28

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro inicia o mês de novembro com 6.251 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil. Do total das vagas oferecidas, 1.580 são de estágio e Jovem Aprendiz.



Confira:

Setrab



A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) oferece 2.646 oportunidades de empregos e estágios no Rio de Janeiro. São 1.147 vagas de emprego formal para trabalhadores com diferentes níveis de escolaridade, sendo 456 para profissionais com experiência e 691 sem experiência. Para quem procura estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há 1.499 oportunidades.

O maior número de chances está concentrado na região Metropolitana, com 784 oportunidades, dentre elas 192 especialmente para pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, existem diversas vagas, tais como para auxiliar administrativo, farmacêutico, cumim e ladrilheiro, entre outros, com salários que variam de R$ 1.320 a R$ 3.960.

A Região Metropolitana também oferece oportunidades com salários que podem chegar a R$ 7.920, como a chance para coordenador de contabilidade (Ensino Superior), motorista entregador (Ensino Médio) e auxiliar de limpeza (Ensino Fundamental), entre outras.

Na Costa Verde, estão disponíveis 50 oportunidades para motorista entregador, com base em Angra dos Reis. Já na região Norte, foram captadas duas vagas para o centro de Macaé, com salários de até R$ 2.640, com experiência, para a função de técnico em segurança do trabalho.



A Região do Médio Paraíba conta com 127 vagas, cujas maiores remunerações chegam a R$ 5.280 para médico do trabalho, no bairro de São João, em Volta Redonda. O maior número de vagas são para auxiliar de cozinha (100 vagas). Existem ainda vagas para mecânico de empilhadeira, para pessoas com deficiência e salário de até R$ 3.960.



Na Região Serrana, todas as 184 oportunidades captadas são para Teresópolis, com salário médio de um mínimo, com destaque para 21 vagas para técnico de suporte de TI, com experiência e Ensino Médio completo.

Os interessados devem acessar o site, http://www.trabalho.rj.gov.br/ , para mais informações.

SMTE



A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), oferece 975 vagas de emprego, com e sem experiência, diversos bairros nas zonas sul, central, norte e oeste, inclusive estágios, dos quais 633 para trabalhadores em geral, e 312 são para pessoas com deficiência (PCD) em diversas áreas como motorista residencial, caseiro, gerente de loja, operador de laminação, operador de acabamento na indústria gráfica, entre outras atividades.



"As vagas temporárias abertas no comércio já voltadas para as festas de fim de ano estão a todo vapor, oferecendo oportunidade de recolocação rápida a quem está sem vínculo ou sonha ingressar no mercado. Destaco oportunidades para auxiliar de estoque, assistente de vendas e caixa de loja para temporários do varejo na Ilha do Governador e com outras possibilidades de alocação", assinala o secretário municipal de Trabalho e Renda, Everton Gomes. São 18 vagas para cada um dos três cargos mencionados pelo secretário.

Interessados devem acessar o site https://bit.ly/Cadastro_de_Vagas_SMTE . As pessoas com deficiência (PCD) podem enviar também o currículo para vagaspcd.smte@gmail.com

Luandre



A Luandre, empresa de soluções de RH, oferece 450 vagas, com salários entre R$ 1 mil a R$ 4.500 para diversos cargos, como: Auxiliar de logística, Auxiliar de produção, Repositor Mercearia, Operado de Caixa, Vendedor, Operador Jr. Atendimento ao Cliente, Líder de Rouparia, Operador de Caldeira, Analista de logistica, Supervisor Comercial, Operador logistico III, Técnico Rede II, Líder de logística e Supervisor Comercial.

Os candidatos interessados devem se cadastrar no site https://candidato.luandre.com.br/

Mudes



A Fundação Mudes oferece, nesta semana 266 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site: www.mudes.org.br

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: Administração (70), Engenharia (43) e Comunicação Social (23). Ainda há vagas para cursos como Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Letras, Gastronomia, Informática, Medicina, Pedagogia, Veterinária, Sistemas de Informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 40 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 32 no total e também 26 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 62 vagas. Sendo técnico em Administração (14) e Eletrotécnica (4). Há vagas também para técnico em Turismo, técnico em Segurança do Trabalho, técnico em Higiene Dental entre outras.



Ciee





O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) oferta 1.233 oportunidades de estágio, sendo que 743 para Ensino Superior. Os interessados devem acessar o site: www.ciee.org.br

Em Barra Mansa , há oito vagas para Administração, duas para Construção Civil, uma para Arquitetura e Urbanismo, cinco para Jurídico, duas para Engenharia de Produção, uma para Marketing e uma para Produção Mecânica.

Em Campos , há 21 vagas para Administração, três para Jurídico e uma para Segurança. Já em Duque de Caxias , há duas oportunidades para Administração, uma para Informática e duas para Jurídico.



Já em Macaé , são 43 oportunidades para Administração, uma para Arquitetura e Urbanismo, três para Construção Civil, quatro para Contabilidade, quatro para Educação, cinco para Jurídico, quatro para Saúde, uma para Engenharia de Produção, três para Informática, duas para Comunicação e duas para Produção Mecânica.



Em Niterói , são 26 vagas para Administração, cinco para Contabilidade, uma para Marketing, uma para Informática, quatro para Educação, uma para Design, uma para Engenharia de Produção, dez para Jurídico, uma para Produção Mecânica, uma para Geomática, quatro para Comunicação, uma para Farmácia, uma para Moda, duas para Construção Civil, uma para Nutrição, duas para Estética e duas para Licenciatura.

Em Nova Friburgo , há duas vagas para Administração. Já em Nova Iguaçu , há cinco oportunidades para Administração e uma para Educação.



Em Petrópolis , há três vagas para administração, cinco para Educação, duas para Jurídico, uma para Turismo, uma para Comunicação, três para Elétrica Eletrônica e duas para Engenharia de Produção.

Já em Resende , há uma oportunidade para Administração, duas para Química, uma para Elétrica-Eletrônica, duas para Jurídico, uma para Produção Mecânica e uma para Comunicação.

No Rio de Janeiro , há 196 vagas para Administração, 15 para Ciências Econômicas, 13 para Comunicação Social, 15 para Construção Civil, 40 para Ciências Contábeis, cinco para Design, 18 para Educação, três para Elétrica-Eletrônica, cinco para Informática, 109 para Jurídico, 23 para Marketing, quatro para Produção Mecânica, 14 para Arquitetura e Urbanismo, seis para Saúde, 11 para Licenciatura, sete para Arquivologia, sete para Turismo, sete para Gastronomia, quatro para Artes, uma para Química, uma para Psicologia, uma para Engenharia de Produção, duas para Esportes e duas para Segurança.



Já em Teresópolis , há oito oportunidades para Administração, uma para Informática, quatro para Jurídico e uma para Engenharia de Produção. Em Três Rios , há duas vagas para Jurídico.

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 490 vagas. Em Barra Mansa , são 18 oportunidades para Aprendiz e 14 para Ensino Médio.



Em Campos , há 16 vagas para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração e três para Técnico em Informática. Já em Duque de Caxias , há duas oportunidades para Aprendiz.

Em Macaé , são 53 vagas de Aprendiz, 18 para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração, duas para Técnico em Mecânica, uma para Técnico em Segurança e uma para Técnico em Informática.



Já em Niterói , há 21 vagas para Aprendiz, 23 para Ensino Médio e uma para Técnico em Química. Em Nova Friburgo , há duas vagas para Aprendiz.

Já em Nova Iguaçu , há duas ofertas para Aprendiz, quatro para Ensino Médio, três para Técnico em Administração, uma para Técnico em Comércio e uma para Técnico em Química.

Em Petrópolis , há cinco vagas para Aprendiz e cinco para Ensino Médio. Em Resende há duas vagas para Aprendiz e uma para Ensino Médio.



No Rio de Janeiro , há 180 vagas para Aprendiz, 67 para Ensino Médio, quatro para Técnico em Administração, 20 para Técnico em Elétrica-Eletrônica, uma para Técnico em Saúde, cinco para Técnico em Construção Civil, duas para Técnico em Informática, uma para Técnico em Telecomunicações, uma para Técnico de Alimentos, duas para Técnico em Indústria e uma para Técnico em Química.



Em Teresópolis , há duas oportunidades para Aprendiz e uma para Ensino Médio.

Isbet



O Instituto Brasileiro Pró-educação, Trabalho e Desenvolvimento (ISBET) oferta 81 vagas. São 29 oportunidades para Jovem Aprendiz e 52 para Estágio. Há vagas de Jovem Aprendiz nos ramos de: Administração, Limpeza, Varejo, Restaurante e Atendimento ao Público.



Para Estágio, há oportunidades em Atendimento ao Público e Alimentício.



Todos os interessados devem realizar o cadastro no site http://www.isbet.org.br , e, posteriormente, agendar uma orientação profissional.

Feira de Emprego do TRT - Rede Incluir



O Instituto Rede Incluir oferece nesta terça-feira, 7, mais de 300 vagas para profissionais com deficiência (PcDs) na Feira de Emprego do TRT. Evento tem como parceiros o Ministério do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho e a Superintendência Regional do Trabalho.

A ação ocorrerá na Av. Antônio Carlos, 251 – Centro, das 10h às 15h. Não há necessidade de agendar, basta levar currículo atualizado e laudo.



Feira de Empregabilidade - Grau Técnico

O Grau Técnico Rio de Janeiro Centro irá realizar, nesta terça-feira, 7, mais uma edição da Feira de Empregabilidade com mais de 300 vagas de emprego e estágio. Este ano, o evento conta com o apoio de mais de cinco empresas, como Adepe Estágios, CIEE, Evo Estágios, ISBET, Drogaria Raia, Mudes, Premier Multserviços, Sine e outras.

A ação é gratuita e ocorrerá nas instalações do Grau Técnico Centro, situado na Avenida Mal. Floriano, 150, no Centro da cidade. O evento será realizado de 9h às 15h.

Hydro

Estudantes de graduação que se identificam com o gênero feminino já podem se candidatar às vagas de estágio nas unidades da Hydro no Pará (Alunorte, Albras e para o escritório corporativo em Belém e no Rio de Janeiro). As inscrições para o programa Talento Infinito estão abertas e se estendem até o dia 30 de novembro.

ContrataRJ - Mega Feirão de Emprego

O ContrataRJ, nova ação da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) irá promover um mega feirão de empregos. Haverão diversas vagas de trabalho fixo e temporário para todos os níveis de escolaridade e funções profissionais.

O evento irá ocorrer nos dias 8, 9 e 10 de novembro, no Largo da Carioca, Centro do Rio. Nos três dias, os atendimentos serão de 9h às 15h.

É importante que os candidatos levem documentos pessoais e se preparem para possíveis entrevistas de emprego.