Feira de Empreendedorismo Alou Mulheres acontece entre sexta e domingo em shopping de Nova Iguaçu Pexels

Publicado 06/11/2023 16:11

Rio - Entre sexta-feira (10) e domingo (12), a Praça de Eventos do TopShopping, em Nova Iguaçu, recebe a "Feira de Empreendedorismo Alou Mulheres – Empodera Expo". O evento gratuito oferecerá uma plataforma excepcional para empreendedoras da região, incluindo mães atípicas, apresentando seus serviços e produtos diversos, além de rodas de conversas e oportunidades de networking para quem tem ou deseja abrir um negócio.



Os participantes poderão explorar uma variedade de atividades e oficinas, desde artesanato até gastronomia inclusiva e de confeitaria, além de produtos de papelaria criativa, e também assistirem palestras e rodas de conversas sobre inteligência emocional, tecnologia, empreendedorismo e empoderamento, que acontecerão a partir das 17h, com as palestrantes Luana Medeiros, Deise Giseli e Kezia Braga.

A data escolhida também é especial, pois é a Semana de Empreendedorismo da Organização das Nações Unidas (ONU) e aniversário do Projeto Alou Mulheres, criado pela empreendedora Alice Loures, organizadora da Expo. O TopShopping está localizado na Av. Gov. Roberto Silveira, 540 – Centro de Nova Iguaçu. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas em: https://www.sympla.com.br/empodera-expo__2228257



CONFIRA AS OFICINAS:



Sexta (10), das 15h às 17h – Oficina de Bordado no Papel, com Viviane Peba, CEO Vida e Cor Papelaria;



Sábado (11), das 11h às 15h – Consultoria individual: tirando minha ideia do papel, com Alice Loures, CEO Elas Editora e Alou Mulheres; Já das 17h às 20h, acontece a Oficina de Inteligência Artificial e Produtividade para Empreendedoras, com Rodrigo Pinheiro, CEO Happy Nova Iguaçu;



Domingo (12), das 14h às 16h - Oficina: Descobrindo as Forças Pessoais, com Viviane Manhães, Psicóloga.