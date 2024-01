Processo reserva 30% das oportunidades para candidatos negros (pretos ou pardos) e 10% para pessoas com deficiência - Reprodução

Publicado 19/01/2024 12:38

O novo edital para o programa de estágio da Petrobras prevê mais de 180 vagas, além de formação de cadastro de reserva. Segundo a empresa, o processo seletivo reserva 30% das oportunidades para candidatos negros (pretos ou pardos) e 10% para pessoas com deficiência.Na nota sobre o lançamento do edital, na quinta-feira, 18, a empresa informou que o regime de trabalho será híbrido, com atividades home-office (trabalho em casa) e nas dependências da empresa. “O regime do estágio será de 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira”, anunciou.As vagas disponíveis são para os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais, Amazonas, Ceará, Pernambuco, Bahia e Sergipe. Quem quiser participar deve fazer a inscrição no site , entre a próxima terça-feira, 22, e o dia 3 de fevereiro.