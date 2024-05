Feira será realizada em dois turnos, o da manhã e o da noite, no 7ª andar do Bloco F da UERJ - Foto: Arquivo

Publicado 22/05/2024 17:56 | Atualizado 22/05/2024 17:58

A Procuradoria do Município do Rio organiza, através do Centro de Estudos, em parceria com a UERJ, a 1ª Feira de Estágios de Carreiras Jurídicas de Estado. Evento levará um diálogo entre as instituições jurídicas e os estudantes de graduação no dia 27/5. Instituições jurídicas e estudantes de Direito de diversas áreas afins irão se reunir e poderão acompanhar palestras e visitar stands dos órgãos participantes.

Além da PGM e de representantes da Faculdade de Direito da UERJ, a agenda vai contar com a participação de membros da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ), Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ), Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ( MPE-RJ), Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro ( DPE-RJ), Escola da Magistratura Regional Federal da 2ª Região ( EMARF), Procuradoria Geral do Município de Niterói, CEDAE, Amigos do Direito e Litid JR.

O evento será realizado em dois turnos, o da manhã e o da noite, no Auditório 71 e Hall principal do 7ª andar do Bloco F da UERJ.



Doações para o Rio Grande do Sul



A solidariedade também marcará presença na 1ª Feira de Estágios de Carreiras Jurídicas de Estado. Para ajudar a população do Rio Grande do Sul, são bem vindas as doações de itens de higiene pessoal, especialmente absorventes e fraldas, a serem encaminhados pela UERJ às vítimas das enchentes.