'Enem dos Concursos' tem nova dataAgência Brasil

Publicado 23/05/2024 09:22 | Atualizado 23/05/2024 10:26

O Governo Federal divulgou na manhã desta quinta-feira (23) a nova data do Concurso Público Nacional Unificado (CNPU), também conhecido como Enem dos Concursos. Em nota, o Ministério da Gestão informou que as provas serão realizadas no dia 18 de agosto. O adiamento do evento, realizado no último dia 3 maio , veio em resposta às intensas chuvas que tem afetado o estado do Rio Grande do Sul desde o início do mês e já causaram mais de 160 mortes.

Com a remarcação das provas, a pasta precisará confirmar a disponibilidade de cada um dos locais de aplicação do certame nacional novamente. A prioridade será manter os endereços definidos anteriormente. Especificamente sobre os municípios do Rio Grande do Sul, o Ministério fará tratativas para garantir o acesso de todos os inscritos no estado.

As informações com os detalhes sobre os locais de provas estarão disponíveis no cartão de confirmação de inscrição, que será divulgado no dia 7 de agosto. Basta acessar a 'Área do Candidato' no site do concurso no portal da Cesgranrio ( https://cpnu.cesgranrio.org.br/ ) para saber se houve alteração. É necessário ter uma conta no site gov.br.

A prova, incialmente marcada para o dia 5 de maio, conta com 2,1 milhões de inscritos e está programada para acontecer em 228 cidades do Brasil. Os candidatos vão disputar 6.640 vagas em 21 órgãos federais com salários de até R$ 22 mil. Em todo o país, haverá 3.665 unidades de aplicação do exame, com 75.730 salas.

Em comunicado, o Ministério da Gestão garante que os mais de 18,7 mil malotes de provas foram recolhidos em todo o Brasil para um local seguro. Os malotes foram checados, um a um, por membros da rede de segurança, e não foi identificada qualquer violação ao material.

Segurança

Durante a coletiva que informou sobre o adiamento da avaliação, a ministra Esther Dweck afirmou que a medida visava segurança dos candidatos. "A conclusão que tivemos é que é impossível fazer a prova no Rio Grande do Sul. O nosso objetivo, desde o início, é garantir o acesso de todos os candidatos", disse a ministra. "A solução mais segura para todos os candidatos de todo o país é o adiamento da prova", acrescentou.

*Com informações da Agência Brasil