A Nave do Conhecimento de Irajá é uma das unidades que oferecerão as oficinas - Rafella Amaral/SMCT

Publicado 18/08/2024 15:17

O ambiente colaborativo Naves do Conhecimento, da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT), está integrando o programa “Soul Cria Impacto” desenvolvido pela Soul Science e apoiado pela Karpowership. Estão abertas até quarta-feira, 21, as inscrições para sua primeira oficina de ESG. O cadastro é simples e gratuito com a criação do usuário por meio de nome completo, e-mail, CPF e residência.



A temática será "Construindo um Rio Mais Sustentável com ESG", com o objetivo de capacitar jovens, adultos e idosos na área de sustentabilidade, semeando novas ideias de conhecimento e senso crítico sobre a realidade carioca. A oficina abordará a relevância do encontro do G20 ocorrer no Rio de Janeiro, reforçando boas práticas de ESG, liderança individual e cidadania global.



A oficina ocorrerá nas unidades de Madureira, Engenho de Dentro, Triagem, Santa Cruz, Irajá e Padre Miguel, a partir de quinta-feira, 22, entre 16h e 19h. Na oportunidade, serão realizadas dinâmicas teóricas e práticas, contendo uma aula de plantio de mudas, e distribuição de cartilhas educacionais sobre plantas medicinais e alimentícias para se ter em casa com foco na educação ambiental e qualidade de vida da população.



Parceria

A edição deste ano do projeto contará com o patrocínio da Karpowership, que participará ativamente do workshop de Energia, também parte da proposta. A empresa apoiará as iniciativas em seis naves: Santa Cruz, Madureira, Padre Miguel, Irajá, Triagem e Engenho de Dentro. A parceria ainda promoverá outros debates com foco em economia circular, lideranças comunitárias, energia, crédito de carbono, orientação sexual, etnia, qualidade da água e energia sustentável com turmas até janeiro de 2025.



Todas as oficinas serão quinzenais por nave e terão uma edição em cada uma das seis unidades. Será necessário já realizar a inscrição para as próximas oficinas com um prazo mínimo de duas semanas de antecedência.

A segunda oficina começa na unidade de Engenho de Dentro, em 2 de setembro, das 15h às 18h. Terá como tema principal “Temos sede por água de qualidade”. Como atividade principal, será avaliada a qualidade da água pelos parâmetros legais, mostrará as doenças desencadeadas pela presença de determinados contaminantes, bem como será organizado um exercício de coleta para geração de laudo com indicativos de potabilidade.

A terceira oficina terá foco na “Economia Circular: impactando o resíduo nosso de cada dia” e começará pela unidade de Engenho de Dentro, das 16h às 19h, em 19 de setembro. Explicará o atual modelo linear de produção e consumo, explorando seus impactos ambientais e sociais, além de exemplos práticos do que a reciclagem e o reaproveitando podem proporcionar. Para promover a interação e conhecer melhor os participantes, haverá uma dinâmica com compartilhamento de experiência e desafios enfrentados pelas comunidades regionais e será distribuído canudos e copos biodegradáveis a base de caroço de açaí para os participantes usarem ao longo das oficinas.